Хенмэн: Маррей сейчас далёк от победы на Уимблдоне

Британский теннисист Тим Хенмэн высказался о шансах трёхкратного чемпионат турниров «Большого шлема» британца Энди Маррея выиграть Уимблдон 2023 года.
«Думаю, он сейчас далёк от победы на Уимблдоне. Если вспомнить, как он играл в Австралии, и о тех матчах, в которых он смог одержать победу, думаю, Маррей способен выйти на вторую неделю. Его опыт бесценен. Травяной сезон короткий, поэтому игрокам зачастую не хватает времени, чтобы набраться опыта, а у Маррея этот опыт есть. Он дважды выиграл Уимблдон, у него будет невероятная поддержка там. Это будет захватывающая борьба, которую я с нетерпением жду», — приводит слова Хенмэна Daily Express.
Ранее Маррей снялся с «Ролан Гаррос». Место британского теннисиста в основной сетке Открытого чемпионата Франции займёт итальянец Маттео Арнальди.
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