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Касаткина и Кудерметова заявлены в основу Уимблдона. Звонарёва — вторая запасная

Опубликована заявка теннисисток на турнир Уимблдон, который пройдёт в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года.

Турнирную сетку основы возглавили первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек и вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. Из российских теннисисток на соревнования заявлены Дарья Касаткина (9), Вероника Кудерметова (11), Людмила Самсонова (15), Екатерина Александрова (23), Анастасия Потапова (24), Варвара Грачёва (44), Анна Калинская (53), Анна Блинкова (68), Камилла Рахимова (88) и Маргарита Бетова (102, сыграет по защищённому рейтингу).

Кроме Бетовой, по защищённому рейтингу на турнир попали чешка Барбора Стрыцова, австралийка Дарья Савилл, румынка Жаклин Кристиан и испанка Сара Саррибес-Тормо.

38-летняя россиянка Вера Звонарёва стала второй в списке запасных из-за защищённого рейтинга. Также в списке запаса находятся Диана Шнайдер (7), Элина Аванесян (32), Полина Кудерметова (39), Мирра Андреева (40), Эрика Андреева (44), Оксана Селехметьева (71), Анастасия Захарова (79), Дарья Астахова (101), Марина Мельникова (113), Екатерина Макарова (122) и Виталия Дьяченко (123).