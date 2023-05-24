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Мама Циципаса оценила конфликт с сыном по ходу его матча с Даниилом Медведевым в Риме

Мама Циципаса оценила конфликт с сыном по ходу его матча с Даниилом Медведевым в Риме
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Юлия Сальникова, бывшая советская и греческая теннисистка, мама пятой ракетки мира грека Стефаноса Циципаса, прокомментировала ставший резонансным инцидент по ходу полуфинального матча сына на «Мастерсе» в Риме.

Во время матча с Даниилом Медведевым Стефанос просил её не подсказывать ему на русском языке, а потом и вовсе покинуть стадион. В итоге она сидела отдельно от всей команды, а Циципас проиграл со счётом 5:7, 5:7.

«Мы всем боксом его поддерживали. Я, видя эту ситуацию на корте, надеялась, что он продолжит бороться. Но призывы ни на английском, ни на греческом не привели к результатам. Конкретных подсказок не было. А на просьбу бороться уже на русском он завёлся в ответ. Это окончательно решило исход матча в пользу соперника», — приводит слова Сальниковой телеграм-канал «Теннисология».

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