Мама Стефаноса Циципаса объяснила поражение сына от Даниила Медведева на «Мастерсе» в Риме

Юлия Сальникова, бывшая советская и греческая теннисистка, мама пятой ракетки мира грека Стефаноса Циципаса, высказалась о причинах поражения сына в матче с россиянином Даниилом Медведевым, который прошёл в рамках полуфинала «Мастерса» в Риме (Италия).

«Зная сына как отличного бойца с волей к победе, в этот раз я была сильно разочарована. Для многих Степан показал неплохой теннис, но ни наша команда, ни его греческие поклонники не могли меня убедить, что он оставил всего себя на корте. Это второй матч в карьере, где Степан проигрывал и проиграл психологически. Обидным в Риме было то, что кондиции и в физическом, и психологическом плане не соответствовали его игре. Матч с Рублёвым на Итоговом турнире ATP — первый пример того, как психологически он был истощён», — приводит слова Сальниковой телеграм-канал «Теннисология».