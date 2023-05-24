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Карацев выиграл матч второго круга квалификации «Ролан Гаррос»

Карацев выиграл матч второго круга квалификации «Ролан Гаррос»
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62-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев в двух сетах переиграл теннисиста из Доминиканской Республики, Ника Хардта (218-я ракетка мира), в матче второго круга квалификации «Ролан Гаррос» — 2023. Счёт встречи: 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. В первом сете Карацеву удалось сделать брейк при счёте 5:5, а затем удержать свою подачу. Во второй партии Аслан выиграл четыре гейма на подаче Хардта, но также позволил сопернику сделать два брейка.

Карацев является первым сеяным в квалификации турнира. В последнем её матче ему предстоит встретиться с победителем пары Александар Вукич (Австралия) — Николас Морено-Де-Альборан (США). В сезоне-2022 Карацев начинал выступление на «Ролан Гаррос» в основной сетке, но вылетел, проиграв в первом круге.

Ролан Гаррос — квалификация (м). 2-й круг
24 мая 2023, среда. 17:15 МСК
Аслан Карацев
62
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Ник Хардт
218
Доминиканская Республика
Ник Хардт
Н. Хардт
Комментарии
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