Карацев выиграл матч второго круга квалификации «Ролан Гаррос»

62-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев в двух сетах переиграл теннисиста из Доминиканской Республики, Ника Хардта (218-я ракетка мира), в матче второго круга квалификации «Ролан Гаррос» — 2023. Счёт встречи: 7:5, 6:3.
Матч продолжался 1 час 43 минуты. В первом сете Карацеву удалось сделать брейк при счёте 5:5, а затем удержать свою подачу. Во второй партии Аслан выиграл четыре гейма на подаче Хардта, но также позволил сопернику сделать два брейка.
Карацев является первым сеяным в квалификации турнира. В последнем её матче ему предстоит встретиться с победителем пары Александар Вукич (Австралия) — Николас Морено-Де-Альборан (США). В сезоне-2022 Карацев начинал выступление на «Ролан Гаррос» в основной сетке, но вылетел, проиграв в первом круге.
- 24 мая 2023
-
19:54
-
19:20
-
19:08
-
19:03
-
18:57
-
18:38
-
18:32
-
17:59
-
17:54
-
17:23
-
16:55
-
16:40
-
16:09
-
15:55
-
14:55
-
14:52
-
14:29
-
13:10
-
12:38
-
12:12
-
12:02
-
11:53
-
11:16
-
10:58
-
10:57
-
10:24
-
09:28
-
09:16
-
07:42
- 23 мая 2023
-
23:09
-
22:31
-
22:02
-
21:36
-
21:20
-
20:26