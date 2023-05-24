Микаэль Имер вдребезги разбил ракетку о судейскую вышку в Лионе и был дисквалифицирован

53-я ракетка мира шведский теннисист Микаэль Имер был дисквалифицирован по ходу матча второго круга на грунтовом турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция).

Имер получил дисквалификацию за то, что вдребезги разбил ракетку о судейскую вышку (настолько, что от ракетки осталась лишь рукоятка, а в вышке образовалась дырка) при счёте 6:5 в первом сете (швед проиграл свою подачу). До этого Микаэль был недоволен тем, что судья отказался спуститься и проверить, как считал швед, аут соперника. Он долго спорил с арбитром, но ничего не добился.

Во втором круге турнира в Лионе Имер встречался с представителем Франции Артюром Филом (WC, 112-я ракетка мира). В следующем раунде Фил сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 1) — Пабло Льямас Руис (Испания, Q).