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Анастасия Захарова проиграла Тамаре Зиданшек в квалификации «Ролан Гаррос» — 2023

Анастасия Захарова проиграла Тамаре Зиданшек в квалификации «Ролан Гаррос» — 2023
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Российская теннисистка, 179-я ракетка мира Анастасия Захарова не сумела пробиться в финал квалификационного турнира «Ролан Гаррос» — 2023.

В полуфинальном матче квалификации Захарова со счётом 6:3, 2:6, 2:6 проиграла полуфиналистке «Ролан Гаррос» — 2021, представительнице Словении Тамаре Зиданшек (4). Встреча теннисисток продлилась ровно два часа. Захарова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Зиданшек один эйс, две двойные ошибки и 10 реализованных брейк-пойнтов из 20.

Зиданшек в финале квалификации сразится с победительницей матча Алёна Большова (Испания, 18) — Хлоэ Паке (Франция).

Основные соревнования «Ролан Гаррос» — 2023 у женщин пройдут с 28 мая по 10 июня. Действующей чемпионкой этого турнира «Большого шлема» является Ига Свёнтек.

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