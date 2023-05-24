Анастасия Захарова проиграла Тамаре Зиданшек в квалификации «Ролан Гаррос» — 2023

Российская теннисистка, 179-я ракетка мира Анастасия Захарова не сумела пробиться в финал квалификационного турнира «Ролан Гаррос» — 2023.
В полуфинальном матче квалификации Захарова со счётом 6:3, 2:6, 2:6 проиграла полуфиналистке «Ролан Гаррос» — 2021, представительнице Словении Тамаре Зиданшек (4). Встреча теннисисток продлилась ровно два часа. Захарова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Зиданшек один эйс, две двойные ошибки и 10 реализованных брейк-пойнтов из 20.
Зиданшек в финале квалификации сразится с победительницей матча Алёна Большова (Испания, 18) — Хлоэ Паке (Франция).
Основные соревнования «Ролан Гаррос» — 2023 у женщин пройдут с 28 мая по 10 июня. Действующей чемпионкой этого турнира «Большого шлема» является Ига Свёнтек.
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