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Грачёва вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Страсбурге

Грачёва вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Страсбурге
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Российская теннисистка Варвара Грачёва (44-я ракетка мира) в двух сетах обыграла француженку Селену Яникижевич (188-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-250 на грунтовом покрытии в Страсбурге (Франция). Счёт встречи: 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 11 минут. Варвара не выполнила ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки, реализовала пять из десяти брейк-пойнтов и не допустила появления ни одного брейк-пойнта соперницы на своей подаче.

В четвертьфинале турнира Грачёва сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, которая вышла в этот раунд после снятия с турнира своей соперницы по игре третьего круга, представительницы Новой Зеландии Эрин Рутлифф.

Также сегодня второй круг турнира в Страсбурге преодолела российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.

Страсбург. 2-й круг
24 мая 2023, среда. 18:40 МСК
Варвара Грачёва
44
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Селена Яникижевич
188
Франция
Селена Яникижевич
С. Яникижевич
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