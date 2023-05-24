Грачёва вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Страсбурге

Российская теннисистка Варвара Грачёва (44-я ракетка мира) в двух сетах обыграла француженку Селену Яникижевич (188-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-250 на грунтовом покрытии в Страсбурге (Франция). Счёт встречи: 6:2, 6:1.
Матч продолжался 1 час 11 минут. Варвара не выполнила ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки, реализовала пять из десяти брейк-пойнтов и не допустила появления ни одного брейк-пойнта соперницы на своей подаче.
В четвертьфинале турнира Грачёва сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, которая вышла в этот раунд после снятия с турнира своей соперницы по игре третьего круга, представительницы Новой Зеландии Эрин Рутлифф.
Также сегодня второй круг турнира в Страсбурге преодолела российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.
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