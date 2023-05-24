18-летняя Эрика Андреева пробилась в финал квалификации «Ролан Гаррос» — 2023

147-я ракетка мира, 18-летняя российская теннисистка Эрика Андреева пробилась в финал квалификационного турнира «Ролан Гаррос» — 2023.

В полуфинале квалификации Андреева (13) со счётом 6:4, 4:6, 6:1 обыграла представительницу Австралии Оливию Гадеки (153-я ракетка мира). Встреча продлилась 2 часа и 27 минут. Андреева ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 19. На счету Гадеки ни одного эйса, 11 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

За выход в основную сетку грунтового турнира «Большого шлема» юная Андреева сразится с Ольгой Данилович (27) из Сербии.

Стоит отметить, что родная сестра Эрики — 16-летняя Мирра — также вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Франции.