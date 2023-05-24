Фучович извинился за слова в адрес Баэса

Венгерский теннисист Мартон Фучович (80-я ракетка в рейтинге ATP) принёс извинения за слова в адрес соперника по матчу первого круга турнира ATP-250 в Лионе, аргентинца Себастьяна Баэса (44-я ракетка в рейтинге).
«Я хотел бы извиниться за то, как вёл себя во время игры. Я использовал слова, которые не должен был. Те, кто знакомы со мной, знают, что я всегда играю по принципу фэйр-плей, независимо от того, выигрываю я или проигрываю. Я, должно быть, принадлежу к старому поколению, где игроки уважают друг друга и выигрывают с помощью тенниса», — приводит слова Фучовича Marca со ссылкой на социальные сети теннисиста.
Напомним, Фучович раскритиковал Баэса за крики на его ошибках, сказав, что Себастьян ведёт себя как 12-летний ребёнок. Аргентинец выиграл матч в двух сетах: 6:4, 7:6.
- 24 мая 2023
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