Гарин пропустит «Ролан Гаррос» из-за травмы

106-я ракетка мира, чилийский теннисист Кристьян Гарин объявил, что пропустит «Ролан Гаррос» из-за перелома ребра.
«Мне очень грустно и больно сообщать, что в этом году я не смогу сыграть на «Ролан Гаррос» из-за перелома ребра. У меня мало слов, чтобы выразить свои чувства. Мне очень больно пропускать турнир, на котором я люблю играть больше всего. Мне сейчас трудно говорить, но я сделаю всё возможное, чтобы вернуться в лучшем виде», — написал Гарин в своей социальной сети.
Напомним, Кристьян снялся по ходу второго сета матча третьего круга «Мастерса» в Риме с сербом Ласло Джере. В сезоне-2022 Гарин дошёл до третьего круга «Ролан Гаррос», его лучшее достижение на этом турнире — четвёртый круг в 2021 году. Тогда чилиец уступил российскому теннисисту Даниилу Медведеву.
- 24 мая 2023
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