«Здравствуй, Париж». Самсонова опубликовала фото с первой тренировки на «Ролан Гаррос»
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15-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова опубликовала в социальных сетях фото с первой тренировки на кортах Открытого чемпионата Франции. Соревнования пройдут с 28 мая по 10 июня. В 2022 году Самсонова проиграла в первом же круге.
«Здравствуй, Париж», — подписала фото Самсонова.
Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой
Ранее, на прошедшем грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) Самсонова дошла лишь до третьего круга, в котором проиграла 22-й ракетке мира, представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:2. Отметим, что турнир выиграла чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.
24-летняя Самсонова – бывшая 12-я ракетка мира, чемпионка четырёх турниров на уровне WTA.
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