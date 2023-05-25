Навратилова: если Свёнтек восстановится, «Ролан Гаррос» станет её борьбой против корта

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» уроженка Чехословакии Мартина Навратилова высказалась о шансах польской теннисистки Иги Свёнтек на победу на Открытом чемпионате Франции.
«Всё зависит от её состояния. Насколько я знаю, травма Иги не такая серьёзная. Если она восстановится на 100%, она будет фаворитом. Это будет борьба Иги против корта. Если нет, то возможность победить открыта для всех. В таком случае фаворитками турнира станут Соболенко и Рыбакина. Я в этом не сомневаюсь, учитывая их игру на грунте в нынешнем сезоне. Но у Свёнтек больше всего шансов, если она будет в оптимальном состоянии», — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.
Напомним, Свёнтек получила повреждение во время матча 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Риме с Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан. Спортсменка не смогла продолжить встречу. Позже Свёнтек заявила, что выступит на «Ролан Гаррос».
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