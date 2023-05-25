Прокуратура Парижа закрыла уголовное дело в отношении российской теннисистки Сизиковой

Российскую теннисистку Яну Сизикову оправдали во Франции по обвинению в договорных матчах на «Ролан Гаррос» в 2020 году.

Напомним, Сизикова была задержана полицией Парижа в июне 2021 года в рамках расследования уголовного дела о спортивной коррупции на турнире.

«После двух с половиной лет расследования прокуратура Парижа окончательно закрыла уголовное дело 11 апреля 2023 года, посчитав, что расследование не может продолжаться, так как события, вменяемые Сизиковой, не могут быть установлены», — приводит слова адвоката спортсменки Фредерика Бело Reuters.

Бело добавил, что Сизикова примет участие в Открытом чемпионате Франции 2023 года, который начнётся 28 мая. После закрытия дела спортсменка подала жалобу на клевету в свой адрес.