Прокуратура Парижа закрыла уголовное дело в отношении российской теннисистки Сизиковой
Поделиться
Российскую теннисистку Яну Сизикову оправдали во Франции по обвинению в договорных матчах на «Ролан Гаррос» в 2020 году.
Напомним, Сизикова была задержана полицией Парижа в июне 2021 года в рамках расследования уголовного дела о спортивной коррупции на турнире.
«После двух с половиной лет расследования прокуратура Парижа окончательно закрыла уголовное дело 11 апреля 2023 года, посчитав, что расследование не может продолжаться, так как события, вменяемые Сизиковой, не могут быть установлены», — приводит слова адвоката спортсменки Фредерика Бело Reuters.
Бело добавил, что Сизикова примет участие в Открытом чемпионате Франции 2023 года, который начнётся 28 мая. После закрытия дела спортсменка подала жалобу на клевету в свой адрес.
Комментарии
- 25 мая 2023
-
12:50
-
12:27
-
12:21
-
10:51
-
10:30
-
10:09
-
00:36
- 24 мая 2023
-
23:58
-
23:24
-
23:21
-
22:24
-
22:01
-
21:03
-
21:03
-
20:45
-
20:37
-
19:54
-
19:20
-
19:08
-
19:03
-
18:57
-
18:38
-
18:32
-
17:59
-
17:54
-
17:23
-
16:55
-
16:40
-
16:09
-
15:55
-
14:55
-
14:52
-
14:29
-
13:10
-
12:38
Партнерский контент