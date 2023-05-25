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Россиянка Элина Аванесян не смогла пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос»

Россиянка Элина Аванесян не смогла пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка, 134-я ракетка мира 20-летняя Элина Аванесян проиграла американке Кейле Дей (138-й номер рейтинга WTA) в финальном матче квалификации турнира «Ролан Гаррос» и не смогла выйти в основную сетку турнира. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 7:6 (10:7) в пользу американской спортсменки. Встреча продолжалась 3 часа 9 минут.

Ранее в основную сетку Открытого чемпионата Франции 2023 года пробилась 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая в финале квалификации обыграла колумбийскую спортсменку Марию-Камилу Осорио-Серрано.

«Ролан Гаррос» начнётся 28 мая в Париже (Франция). Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). Финал
25 мая 2023, четверг. 12:10 МСК
Элина Аванесян
134
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 6 7
5 		6 7 10
         
Кейла Дей
138
США
Кейла Дей
К. Дей
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