Россиянка Элина Аванесян не смогла пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка, 134-я ракетка мира 20-летняя Элина Аванесян проиграла американке Кейле Дей (138-й номер рейтинга WTA) в финальном матче квалификации турнира «Ролан Гаррос» и не смогла выйти в основную сетку турнира. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 7:6 (10:7) в пользу американской спортсменки. Встреча продолжалась 3 часа 9 минут.
Ранее в основную сетку Открытого чемпионата Франции 2023 года пробилась 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая в финале квалификации обыграла колумбийскую спортсменку Марию-Камилу Осорио-Серрано.
«Ролан Гаррос» начнётся 28 мая в Париже (Франция). Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
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