Опубликована жеребьёвка основной сетки женского «Ролан Гаррос»

Прошла жеребьёвка основной сетки женского турнира «Ролан Гаррос», который начнётся в Париже 28 мая.
Ранее в основную сетку Открытого чемпионата Франции 2023 года пробилась 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая в финале квалификации обыграла колумбийскую спортсменку Марию-Камилу Осорио-Серрано. Отметим, что Андреева впервые в карьере вышла в основную сетку турниров «Большого шлема». Также в турнире примут участие другие россиянки — Вероника Кудерметова, Анна Калинская, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова.
«Ролан Гаррос» начнётся 28 мая в Париже (Франция). Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек. В первом раунде «Ролан Гаррос» она сыграет с представительницей Испании Кристиной Бушкэ.
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