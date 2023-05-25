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Опубликована жеребьёвка основной сетки мужского «Ролан Гаррос»

Опубликована жеребьёвка основной сетки мужского «Ролан Гаррос»
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Прошла жеребьёвка основной сетки мужского турнира «Ролан Гаррос», который начнётся в Париже 28 мая.

В топ-16 посева «Ролан Гаррос» среди мужчин вошли сразу три россиянина — Даниил Медведев (2), Андрей Рублёв (7) и Карен Хачанов (11).

В первом раунде Рублёв сыграет с сербским теннисистом Джере, Медведев с лаки-лузером или победителем квалификации. Хачанов сыграет с французом Констаном Лестьенном.

«Ролан Гаррос» начнётся 28 мая в Париже (Франция). Действующим победителем турнира является испанский теннисист Рафаэль Надаль. Он принял решение пропустить нынешний розыгрыш «Ролан Гаррос». Надаль — 22-кратный победитель соревнований.

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