Опубликована жеребьёвка основной сетки мужского «Ролан Гаррос»
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Прошла жеребьёвка основной сетки мужского турнира «Ролан Гаррос», который начнётся в Париже 28 мая.
В топ-16 посева «Ролан Гаррос» среди мужчин вошли сразу три россиянина — Даниил Медведев (2), Андрей Рублёв (7) и Карен Хачанов (11).
В первом раунде Рублёв сыграет с сербским теннисистом Джере, Медведев с лаки-лузером или победителем квалификации. Хачанов сыграет с французом Констаном Лестьенном.
«Ролан Гаррос» начнётся 28 мая в Париже (Франция). Действующим победителем турнира является испанский теннисист Рафаэль Надаль. Он принял решение пропустить нынешний розыгрыш «Ролан Гаррос». Надаль — 22-кратный победитель соревнований.
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