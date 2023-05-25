С кем могут сыграть Медведев и Рублёв на пути к финалу «Ролан Гаррос»
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Состоялась жеребьёвка основной сетки мужского розыгрыша «Ролан Гаррос». В турнире примут участие в том числе россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, посеянные под вторым и седьмым номером соответственно.
Потенциальная сетка на пути к возможному финалу для Медведева:
1-й круг. победитель квалификации/лаки-лузер
2-й круг. Алис — Пелья
3-й круг. Нисиока
4-й круг. Чорич
1/4 финала. Синнер
1/2 финала. Рууд/Руне
Потенциальная сетка на пути к возможному финалу для Рублёва:
1-й круг. Джере
2-й круг. Муте — Казо
3-й круг. Шелтон
4-й круг. Хачанов
1/4 финала. Джокович
1/2 финала. Алькарас
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