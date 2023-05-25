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С кем могут сыграть Медведев и Рублёв на пути к финалу «Ролан Гаррос»

Состоялась жеребьёвка основной сетки мужского розыгрыша «Ролан Гаррос». В турнире примут участие в том числе россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, посеянные под вторым и седьмым номером соответственно.

Потенциальная сетка на пути к возможному финалу для Медведева:

1-й круг. победитель квалификации/лаки-лузер

2-й круг. Алис — Пелья

3-й круг. Нисиока

4-й круг. Чорич

1/4 финала. Синнер

1/2 финала. Рууд/Руне

Потенциальная сетка на пути к возможному финалу для Рублёва:

1-й круг. Джере

2-й круг. Муте — Казо

3-й круг. Шелтон

4-й круг. Хачанов

1/4 финала. Джокович

1/2 финала. Алькарас