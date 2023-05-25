С кем могут сыграть Свёнтек, Соболенко и Рыбакина на пути к финалу «Ролан Гаррос»

Состоялась жеребьёвка турнира «Ролан Гаррос», который пройдёт в Париже (Франция) с 28 мая по 10 июня.
Посев соревнований возглавила первая ракетка мира Ига Свёнтек. В матче первого круга она встретится с испанкой Кристиной Бушкэ. В четвертьфинале турнира полька может сыграть с американкой Кори Гауфф (6).
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала четвёртой сеяной и попала в половину сетки к Свёнтек (они могут сыграть в полуфинале). Первый матч Рыбакина проведёт с квалифаером или лаки-лузером. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» спортсменка может выйти на тунисскую теннисистку Онс Жабер (7).
Второй сеяной стала белорусская спортсменка Арина Соболенко. В первом круге ей предстоит встретиться с украинской спортсменкой Мартой Костюк. В 1/4 финала турнира соперницей Соболенко может стать француженка Каролин Гарсия (5). В половину сетки Соболенко также попала американка Джессика Пегула (3).
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