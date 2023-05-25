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Павлюченкова проиграла американке Дэвис в четвертьфинале турнира в Страсбурге

Павлюченкова проиграла американке Дэвис в четвертьфинале турнира в Страсбурге
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Российская теннисистка, бывшая 11-я ракетка мира, ныне занимающая 424-ю строчку в рейтинге WTA Анастасия Павлюченкова проиграла американской спортсменке Лорен Дэвис (58-й номер в рейтинге WTA) в матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Страсбурге (Франция). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6 (7:2), 6:0 в пользу американки.

Поединок продлился 2 часа 34 минуты. Павлюченкова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Дэвис пять эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.

В полуфинале турнира в Страсбурге Дэвис сыграет с россиянкой Анной Блинковой, которая ранее победила другую американскую теннисистку Эмму Наварро со счётом 6:4, 6:4.

Страсбург. 1/4 финала
25 мая 2023, четверг. 14:05 МСК
Анастасия Павлюченкова
424
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 2 0
1 		7 7 6
         
Лорен Дэвис
58
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
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