Павлюченкова проиграла американке Дэвис в четвертьфинале турнира в Страсбурге

Российская теннисистка, бывшая 11-я ракетка мира, ныне занимающая 424-ю строчку в рейтинге WTA Анастасия Павлюченкова проиграла американской спортсменке Лорен Дэвис (58-й номер в рейтинге WTA) в матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Страсбурге (Франция). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6 (7:2), 6:0 в пользу американки.
Поединок продлился 2 часа 34 минуты. Павлюченкова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Дэвис пять эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.
В полуфинале турнира в Страсбурге Дэвис сыграет с россиянкой Анной Блинковой, которая ранее победила другую американскую теннисистку Эмму Наварро со счётом 6:4, 6:4.
- 25 мая 2023
-
17:36
-
17:27
-
17:20
-
16:52
-
16:41
-
16:34
-
16:20
-
15:45
-
15:33
-
15:18
-
14:08
-
14:08
-
13:50
-
12:50
-
12:27
-
12:21
-
10:51
-
10:30
-
10:09
-
00:36
- 24 мая 2023
-
23:58
-
23:24
-
23:21
-
22:24
-
22:01
-
21:03
-
21:03
-
20:45
-
20:37
-
19:54
-
19:20
-
19:08
-
19:03
-
18:57
-
18:38