Павлюченкова проиграла американке Дэвис в четвертьфинале турнира в Страсбурге

Российская теннисистка, бывшая 11-я ракетка мира, ныне занимающая 424-ю строчку в рейтинге WTA Анастасия Павлюченкова проиграла американской спортсменке Лорен Дэвис (58-й номер в рейтинге WTA) в матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Страсбурге (Франция). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6 (7:2), 6:0 в пользу американки.

Поединок продлился 2 часа 34 минуты. Павлюченкова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Дэвис пять эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.

В полуфинале турнира в Страсбурге Дэвис сыграет с россиянкой Анной Блинковой, которая ранее победила другую американскую теннисистку Эмму Наварро со счётом 6:4, 6:4.