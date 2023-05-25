Андрей Чесноков высказался о сетке Даниила Медведева на «Ролан Гаррос»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков после жеребьёвки «Ролан Гаррос» — 2023 оценил шансы чемпиона US Open – 2021, второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева в грядущем розыгрыше.

Потенциальная сетка на пути к возможному финалу для Медведева:

1-й круг. победитель квалификации/лаки-лузер

2-й круг. Алис — Пелья

3-й круг. Нисиока

4-й круг. Чорич

1/4 финала. Синнер

1/2 финала. Рууд/Руне

«Если учесть, как Медведев играл на «Мастерсе» в Риме, сейчас ему должно быть всё комфортно. Но выводы по сетке «Ролан Гаррос» нужно делать после первого круга, чтобы понять, кто в какой форме находится», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.