Муратоглу — о деле Халеп: а где люди, на самом деле принимающие допинг? По-прежнему играют

Патрик Муратоглу, тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, румынки Симоны Халеп, высказался о том, что ITIA (Международное агентство по профессиональной этике в теннисе) в очередной раз перенесло слушание по допинг-делу его подопечной.

«ITF продолжает ужасно себя вести. Это просто позор нашего спорта!

Наверное, они хотят показать, что чего-то стоят. Большинство игроков, сдавших положительные тесты за последний год, были жертвами загрязнения. А где люди, которые на самом деле принимают допинг? По-прежнему играют», — написал Муратоглу в своих социальных сетях.

«Они убивают не только мою репутацию, но и мою профессиональную карьеру, и я ещё не говорю о моём психологическом состоянии», — прокомментировала данную новость сама Халеп.