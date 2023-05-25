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Муратоглу — о деле Халеп: а где люди, на самом деле принимающие допинг? По-прежнему играют

Муратоглу — о деле Халеп: а где люди, на самом деле принимающие допинг? По-прежнему играют
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Патрик Муратоглу, тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, румынки Симоны Халеп, высказался о том, что ITIA (Международное агентство по профессиональной этике в теннисе) в очередной раз перенесло слушание по допинг-делу его подопечной.

«ITF продолжает ужасно себя вести. Это просто позор нашего спорта!

Наверное, они хотят показать, что чего-то стоят. Большинство игроков, сдавших положительные тесты за последний год, были жертвами загрязнения. А где люди, которые на самом деле принимают допинг? По-прежнему играют», — написал Муратоглу в своих социальных сетях.

«Они убивают не только мою репутацию, но и мою профессиональную карьеру, и я ещё не говорю о моём психологическом состоянии», — прокомментировала данную новость сама Халеп.

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