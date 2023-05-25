Ник Кирьос встал на сторону Имера, пробившего дыру в судейской вышке на турнире в Лионе

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на инцидент, произошедший по ходу матча второго круга на грунтовом турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция).

Напомним, швед Микаэль Имер получил дисквалификацию за то, что вдребезги разбил ракетку о судейскую вышку (настолько, что от ракетки осталась лишь рукоятка, а в вышке образовалась дырка). До этого Микаэль был недоволен тем, что судья отказался спуститься и проверить след от мяча после, как посчитал швед, аута соперника. Он долго спорил с арбитром, но ничего не добился и впоследствии проиграл сет.

«Типичный судья, который не делает свою работу. Всё, что ему нужно было сделать – спуститься и проверить отметку», — написал Кирьос в своих социальных сетях.