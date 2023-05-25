Роджер Федерер опубликовал фото с рыбалки на яхте

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях свежие фото.

«Последние несколько недель», — подписал фото Федерер.

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

На одном из фото Федерер позирует с американской рок-группой Jonas Brothers (Кевин, Джо и Ник).

Фото: из личного архива Роджера Федерера

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. В августе Роджеру исполнится 42 года. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных.