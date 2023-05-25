Феликс Оже-Альяссим снялся с четвертьфинала в Лионе из-за травмы. До старта «РГ» 3 дня
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10-я ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим снялся с четвертьфинального матча на грунтовом турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция). Это решение связано с травмой правого плеча, сообщает ATP.
За выход в полуфинал Лиона посеянный первым Оже-Альяссим должен был сразиться с представителем Франции Артюром Филом (WC, 112-я ракетка мира). Из-за снятия Феликса Фил прошёл в полуфинал без борьбы.
Оже-Альяссим по-прежнему числится в списке участников Открытого чемпионата Франции – 2023, который стартует 28 мая. Отметим, что в 2022 году Оже-Альяссим дошёл до 1/8 финала «Ролан Гаррос», где в упорной борьбе проиграл будущему чемпиону, испанцу Рафаэлю Надалю.
Отметим, что на старте грунтового сезона канадца беспокоило левое колено.
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