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Александр Зверев вышел в полуфинал грунтового турнира в Женеве на отказе соперника

Александр Зверев вышел в полуфинал грунтового турнира в Женеве на отказе соперника
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Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) на отказе соперника.

В четвертьфинальном матче Зверев (3/WC) встречался с чемпионом 2023 года турнира в Далласе (США), представителем Китая У Ибином. Теннисисты пробыли на корте 22 минуты, Зверев повёл в первом сете со счётом 4:1, после чего 23-летний Ибин снялся с соревнований.

За выход в финал соревнований в Женеве Зверев сразится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 1) – Николас Джарри (Чили).

Общий призовой фонд турнира в Женеве составил € 562 815. Его действующим чемпионом является именно Рууд. В 2022 году он взял титул второй раз подряд.

Женева. 1/4 финала
25 мая 2023, четверг. 19:10 МСК
Александр Зверев
27
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
4 		   
1 		   
         
У Ибин
59
Китай
У Ибин
У. Ибин
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