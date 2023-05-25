Александр Зверев вышел в полуфинал грунтового турнира в Женеве на отказе соперника

Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) на отказе соперника.

В четвертьфинальном матче Зверев (3/WC) встречался с чемпионом 2023 года турнира в Далласе (США), представителем Китая У Ибином. Теннисисты пробыли на корте 22 минуты, Зверев повёл в первом сете со счётом 4:1, после чего 23-летний Ибин снялся с соревнований.

За выход в финал соревнований в Женеве Зверев сразится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 1) – Николас Джарри (Чили).

Общий призовой фонд турнира в Женеве составил € 562 815. Его действующим чемпионом является именно Рууд. В 2022 году он взял титул второй раз подряд.