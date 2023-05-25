Алексей Селиваненко назвал Даниила Медведева претендентом на титул «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко после жеребьёвки «Ролан Гаррос» — 2023 высоко оценил шансы чемпиона US Open – 2021, второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева в грядущем розыгрыше.
Потенциальная сетка на пути к возможному финалу для Медведева:
1-й круг. победитель квалификации/лаки-лузер
2-й круг. Алис — Пелья
3-й круг. Нисиока
4-й круг. Чорич
1/4 финала. Синнер
1/2 финала. Рууд/Руне
«Любая жеребьёвка большого турнира с одной стороны максимально разводит лидеров текущей классификации, а с другой предполагает наличие большого количества интересных противостояний уже на ранних стадиях. Турниры «Большого шлема» всегда являются самыми значимыми в теннисном календаре. Что касается Медведева — конечно же, Даня в числе целого ряда других игроков является одним из претендентов на успех на «Ролан Гаррос», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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