Андрей Рублёв: я жил с Медведевым — у него всегда был полный беспорядок, просто полный!

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв ответил, кто из его лучших друзей в ATP-туре – Карен Хачанов или Даниил Медведев – менее аккуратен и чистоплотен в быту.

«Я некоторое время жил и с Кареном, и с Медведевым. И у Даниила всегда был полный беспорядок, просто полный! Когда он открывал свою сумку, то как будто говорил: «Это моя территория, не заходи на неё». Не знаю, по крайней мере, раньше было так. Может быть, теперь, с годами, с семейной жизнью он смог измениться», — приводит слова Рублёва Sportskeeda со ссылкой на шоу Tennis Channel «Warm & Fuzzy».

Отметим, что Рублёв в этом году стал крёстным отцом дочери Медведева Алисы. Крестины прошли в Монако.