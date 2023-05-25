Видеообзор поражения Варвары Грачёвой от Элины Свитолиной в четвертьфинале Страсбурга

44-я ракетка мира, российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела пробиться в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Страсбурге (Франция).

В четвертьфинальном матче Грачёва (6) со счётом 3:6, 4:6 проиграла бронзовому призёру Олимпиады-2020, бывшей третьей ракетке мира, украинке Элине Свитолиной (WC). Встреча продлилась 1 час и 23 минуты. Грачёва ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Свитолиной два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

За выход в финал турнира в Страсбурге Свитолина сразится с представительницей Франции Кларой Бюрель.