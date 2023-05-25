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16-летняя Мирра Андреева прокомментировала выход в основу взрослого «Ролан Гаррос»

16-летняя Мирра Андреева прокомментировала выход в основу взрослого «Ролан Гаррос»
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143-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход в основную сетку взрослого «Ролан Гаррос» — 2023.

«Это было потрясающе. Великолепный матч, потрясающая битва с Камилой. Первый сет действительно прошёл очень тяжело: у нас обеих были сетболы, но мне удалось справиться с этим. Я действительно счастлива, что мне удалось сохранить свою агрессивную игру. Во втором сете Камила стала играть гораздо агрессивнее, поэтому я очень счастлива, что попала в основную сетку турнира», — сказала Андреева в интервью на корте.

Напомним, в финале квалификации Андреева обыграла первую сеяную, представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано (1) со счётом 7:6 (10:8), 6:4.

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