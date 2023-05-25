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Мирра Андреева: стараюсь полностью выкладываться на корте, чтобы жить без сожалений

Мирра Андреева: стараюсь полностью выкладываться на корте, чтобы жить без сожалений
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143-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о причинах своего прогресса в 2023 году.

«Каждый день мы с командой совершенствуем мою игру примерно в одних и тех же маленьких деталях. Возможно, моя подача становится немного лучше, возможно, и что-то ещё. Честно говоря, сама толком не знаю — лучше спросить об этом моего тренера. Но я просто стараюсь играть в свою игру, бороться за каждый мяч, не упускать свои возможности и полностью выкладываться на корте, чтобы жить без сожалений», — сказала Андреева в интервью на корте.

Ранее Мирра пробилась в основу взрослого «Ролан Гаррос» — 2023. В финале квалификации Андреева обыграла первую сеяную, представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано (1) со счётом 7:6 (10:8), 6:4.

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