«Играл нереально круто». Медведев проанализировал своё выступление на «Мастерсе» в Риме

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев проанализировал завоевание титула на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).
«Ощущения нереальные. Честно, никогда не думал, что смогу выиграть настолько значимый турнир на грунте, тем более Рим. Не знаю, что случилось, [но] играл нереально круто. Может быть, смена струн помогла.
Полюбил ли я грунт? Ну, мы сейчас друзья. Теперь, возможно, мы стали друзьями. Раньше мы были врагами. Любви и сейчас нет, но, возможно, мы стали друзьями.
Что касается переносов матчей в Риме из-за дождя, это всегда непросто: постоянно разминаться заново, настраиваться, выходить – уходить с корта. Всё это не просто. Но суть в том, что твой соперник в таких же условиях. Я просто понимал, что в этих условиях мне нужно постараться легче со всем этим справиться. Видимо, у меня это получилось.
Сейчас мы уже в Париже, готовимся к «Ролан Гаррос»», — сказал Медведев телеграм-каналу «Больше».
- 25 мая 2023
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