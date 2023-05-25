Мирра Андреева – о французском языке: тренеры говорят, что у меня хорошее произношение

143-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в основную сетку взрослого «Ролан Гаррос» — 2023 ответила на вопрос о знании французского языка.

Видео доступно на YouTube-канале Roland-Garros. Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF)

«Я могу сказать несколько простых слов… Вообще мои тренеры говорят, что у меня довольно хорошее произношение. Есть чем гордиться», — прокомментировала свои языковые навыки Андреева.

Напомним, в финале квалификации Андреева обыграла первую сеяную, представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано (1) со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Мирра стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо (15 лет и 10 месяцев) в 1995 году, которой удалось преодолеть квалификацию Открытого чемпионата Франции.