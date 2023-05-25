М. Андреева рассказала, за счёт чего обыграла первую сеяную квалификации «Ролан Гаррос»

143-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, за счёт чего ей удалось одержать победу в финале квалификации «Ролан Гаррос» — 2023.

Напомним, Андреева обыграла первую сеяную, представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано (1) со счётом 7:6 (10:8), 6:4.

«Это был очень непростой матч. У нас обеих были сетболы в первой партии, и я очень рада, что в итоге смогла выиграть этот первый сет. Как по мне, это стало ключом к победе. Во втором сете она начала играть более агрессивно: допускала ошибки, но и виннеров у неё было больше. Я же просто старалась играть в свою игру, но в то же время агрессивно и в то же время не торопиться. Я нашла некий баланс в этом и сумела выиграть этот матч», — сказала Андреева телеграм-каналу «Больше».