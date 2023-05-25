М. Андреева рассказала, за счёт чего обыграла первую сеяную квалификации «Ролан Гаррос»

143-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, за счёт чего ей удалось одержать победу в финале квалификации «Ролан Гаррос» — 2023.
Напомним, Андреева обыграла первую сеяную, представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано (1) со счётом 7:6 (10:8), 6:4.
«Это был очень непростой матч. У нас обеих были сетболы в первой партии, и я очень рада, что в итоге смогла выиграть этот первый сет. Как по мне, это стало ключом к победе. Во втором сете она начала играть более агрессивно: допускала ошибки, но и виннеров у неё было больше. Я же просто старалась играть в свою игру, но в то же время агрессивно и в то же время не торопиться. Я нашла некий баланс в этом и сумела выиграть этот матч», — сказала Андреева телеграм-каналу «Больше».
- 25 мая 2023
-
23:32
-
23:05
-
22:46
-
22:33
-
22:30
-
22:19
-
22:03
-
21:45
-
21:25
-
21:11
-
20:52
-
20:31
-
19:45
-
19:33
-
19:17
-
19:10
-
18:52
-
18:21
-
17:42
-
17:36
-
17:27
-
17:20
-
16:52
-
16:41
-
16:34
-
16:20
-
15:45
-
15:33
-
15:18
-
14:08
-
14:08
-
13:50
-
12:50
-
12:27
-
12:21