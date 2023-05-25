Видео: Даниил Медведев провёл первую тренировку на «Ролан Гаррос» — 2023

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Пресс-служба «Ролан Гаррос» — 2023 опубликовала видео с тренировки чемпиона US Open – 2021, второй ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, который посеян в текущем розыгрыше под вторым номером.

Первый соперник Медведева на «Ролан Гаррос» — 2023 определится позднее. Им станет либо квалифаер, либо лаки-лузер.

Видео доступно на YouTube-канале Roland-Garros. Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF)

Потенциальная сетка на пути к возможному финалу для Медведева:

1-й круг. победитель квалификации/лаки-лузер

2-й круг. Алис — Пелья

3-й круг. Нисиока

4-й круг. Чорич

1/4 финала. Синнер

1/2 финала. Рууд/Руне.

Отметим, что в прошлом году Медведев дошёл до 1/8 финала «Ролан Гаррос», где проиграл хорвату Марину Чиличу.