Беккер назвал факторы, которые могут повлиять на выступление Джоковича на «Ролан Гаррос»

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер высказался о шансах серба Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2023.

«Я думаю, что он по-прежнему является королём харда, и сейчас он выглядит лучше, чем кто либо, на траве. Если смотреть на историю его выступлений на турнирах «Большого шлема», Новак дважды брал титулы в Париже. Это абсолютный венец карьеры для любого простого смертного. Однако он десять раз выигрывал в Мельбурне и семь раз Уимблдон. В этом отношении Париж – не самый сильный его ТБШ.

Новак – безусловно самый опытный игрок в основной сетке соревнований. Он знает, как выигрывать мэйджоры. Это тоже может сыграть важную роль.

Также я думаю, что погода может сыграть большую роль. Когда на улице жарко, грунт в Париже почти превращается в хард. А когда идёт дождь, холодно и мокро, как в Риме, корт становится очень медленным, тогда Новаку придётся тяжелее, чем другим игрокам», — приводит слова Беккера Eurosport.de со ссылкой на подкаст Das Gelbe vom Ball.