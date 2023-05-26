Беккер назвал факторы, которые могут повлиять на выступление Джоковича на «Ролан Гаррос»

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер высказался о шансах серба Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2023.
«Я думаю, что он по-прежнему является королём харда, и сейчас он выглядит лучше, чем кто либо, на траве. Если смотреть на историю его выступлений на турнирах «Большого шлема», Новак дважды брал титулы в Париже. Это абсолютный венец карьеры для любого простого смертного. Однако он десять раз выигрывал в Мельбурне и семь раз Уимблдон. В этом отношении Париж – не самый сильный его ТБШ.
Новак – безусловно самый опытный игрок в основной сетке соревнований. Он знает, как выигрывать мэйджоры. Это тоже может сыграть важную роль.
Также я думаю, что погода может сыграть большую роль. Когда на улице жарко, грунт в Париже почти превращается в хард. А когда идёт дождь, холодно и мокро, как в Риме, корт становится очень медленным, тогда Новаку придётся тяжелее, чем другим игрокам», — приводит слова Беккера Eurosport.de со ссылкой на подкаст Das Gelbe vom Ball.
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