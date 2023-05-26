Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Беккер назвал факторы, которые могут повлиять на выступление Джоковича на «Ролан Гаррос»

Беккер назвал факторы, которые могут повлиять на выступление Джоковича на «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер высказался о шансах серба Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2023.

«Я думаю, что он по-прежнему является королём харда, и сейчас он выглядит лучше, чем кто либо, на траве. Если смотреть на историю его выступлений на турнирах «Большого шлема», Новак дважды брал титулы в Париже. Это абсолютный венец карьеры для любого простого смертного. Однако он десять раз выигрывал в Мельбурне и семь раз Уимблдон. В этом отношении Париж – не самый сильный его ТБШ.

Новак – безусловно самый опытный игрок в основной сетке соревнований. Он знает, как выигрывать мэйджоры. Это тоже может сыграть важную роль.

Также я думаю, что погода может сыграть большую роль. Когда на улице жарко, грунт в Париже почти превращается в хард. А когда идёт дождь, холодно и мокро, как в Риме, корт становится очень медленным, тогда Новаку придётся тяжелее, чем другим игрокам», — приводит слова Беккера Eurosport.de со ссылкой на подкаст Das Gelbe vom Ball.

Материалы по теме
Все чемпионы ТБШ в сетке «Ролан Гаррос» — 2023. Медведев, Джокович, Соболенко
Истории
Все чемпионы ТБШ в сетке «Ролан Гаррос» — 2023. Медведев, Джокович, Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023