Оже-Альяссим — о травме: нужно оценить ситуацию, чтобы быть готовым к «Ролан Гаррос»

Десятая ракетка мира 22-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал травму правого плеча, полученную в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция).

«Мне очень жаль, что мне пришлось сняться с матча сегодня вечером на турнире в Лионе. Несколько дней я боролся с болью в плече, и я изо всех сил старался подготовиться к сегодняшнему матчу, но, в конце концов, не чувствовал себя достаточно конкурентоспособным. Нужно время, чтобы оценить ситуацию и сделать всё возможное, чтобы быть готовым к турниру «Ролан Гаррос». Спасибо организаторам турнира в Лионе за приглашение. И ещё раз — простите, что я не смог сегодня играть», — написал теннисист в социальной сети.

Турнир «Ролан Гаррос» стартует в Париже (Франция) в воскресенье, 28 мая.