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Крейчикова: я не очень понимаю, почему в женском теннисе говорят только о трёх именах

Крейчикова: я не очень понимаю, почему в женском теннисе говорят только о трёх именах
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Чешская теннисистка, 13-я ракетка мира Барбора Крейчикова рассказала, что её очень тревожит, что в женском теннисе не уделяется внимания большинству игроков, а обсуждаются только три спортсменки — «Большая тройка», в которую входят полька Ига Свёнтек, белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

«Я думаю, что есть много игроков, которые стабильны на корте и стараются выступать. Я верю, что я одна из них. Эти трое — действительно хорошие игроки, но вокруг них всё вращается. Я не очень понимаю, почему не говорят о других. Почему всего три имени? Не упоминается о других теннисистках, которые играют хорошо, которые последовательны и имеют действительно хорошие результаты. О них нигде не упоминается. Я говорю это не для того, чтобы привлечь к себе внимание. Я очень хорошо играла в начале года, выиграла в Дубае, и меня немного забыли», — цитирует Крейчикову польское издание Sport.pl.

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