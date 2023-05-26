«Скучаю по теннису, по этой части себя». Анисимова — о перерыве в профессиональной карьере

21-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова призналась, что скучает по спорту. Ранее Анисимова приняла решение сделать небольшой перерыв в профессиональной карьере, чтобы поработать над своим психическим здоровьем.
«Скучаю по теннису, по этой части себя. Сделав перерыв, я по-настоящему осознала, сколько труда, пота, слёз и боли я вложила в этот вид спорта. С учётом всего сказанного я так горжусь собой», — написала Анисимова на своей странице в социальных сетях.
Анисимова – победительница двух турниров WTA: в 2019 году она стала чемпионкой в Боготе, а в 2022-м – в Мельбурне. В 2019 году спортсменка потеряла отца, который скончался в возрасте 52 лет от сердечного приступа. Смерть отца стала одной из основных причин проблем теннисистки с психическим здоровьем.
- 26 мая 2023
-
11:22
-
11:04
-
10:19
-
09:56
-
09:38
-
09:25
-
00:31
-
00:05
- 25 мая 2023
-
23:32
-
23:05
-
22:46
-
22:33
-
22:30
-
22:19
-
22:03
-
21:45
-
21:25
-
21:11
-
20:52
-
20:31
-
19:45
-
19:33
-
19:17
-
19:10
-
18:52
-
18:21
-
17:42
-
17:36
-
17:27
-
17:20
-
16:52
-
16:41
-
16:34
-
16:20
-
15:45