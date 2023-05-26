«Скучаю по теннису, по этой части себя». Анисимова — о перерыве в профессиональной карьере

21-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова призналась, что скучает по спорту. Ранее Анисимова приняла решение сделать небольшой перерыв в профессиональной карьере, чтобы поработать над своим психическим здоровьем.

«Скучаю по теннису, по этой части себя. Сделав перерыв, я по-настоящему осознала, сколько труда, пота, слёз и боли я вложила в этот вид спорта. С учётом всего сказанного я так горжусь собой», — написала Анисимова на своей странице в социальных сетях.

Анисимова – победительница двух турниров WTA: в 2019 году она стала чемпионкой в Боготе, а в 2022-м – в Мельбурне. В 2019 году спортсменка потеряла отца, который скончался в возрасте 52 лет от сердечного приступа. Смерть отца стала одной из основных причин проблем теннисистки с психическим здоровьем.