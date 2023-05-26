Виландер: Алькарас — самый яркий теннисист, когда-либо ступавший на корт

Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос» шведский бывший теннисист Матс Виландер высказался об испанце Карлосе Алькарасе.

«Думаю, для Алькараса подготовка к «Ролан Гаррос» прошла идеально. В Риме он был не так хорош, но прекрасно проявил себя в Барселоне и Мадриде. Алькарас уверен в себе, это чувствуется. Перед стартом большого турнира у него было время, чтобы отдохнуть. Да, многие СМИ хотят увидеть, как Джокович возьмёт очередную вершину, но я думаю, что люди хотят видеть нового чемпиона «Ролан Гаррос».

Я считаю Алькараса самым ярким теннисистом, когда-либо ступавшим на корт. Возможно, он может сделать ещё больше, потому что мы ещё не знаем, станет ли он великим чемпионом или остановится по пути. Но я никогда не видел, чтобы фанаты другого теннисиста были так увлечены спортом», — приводит слова Виландера Eurosport.