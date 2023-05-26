Бартоли — о Радукану: ей придется начать всё сначала, но я уверена, что она к этому готова

Французская теннисистка, победительница одного турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде и 11 турниров WTA Марион Бартоли поделилась мнением о перспективах британской спортсменки, победительницы турнира «Большого шлема» Эммы Радукану.

«Прежде всего ей нужно сосредоточиться на здоровье, потому что за полтора года после победы на US Open у неё было огромное количество травм. Она не могла играть полный сезон. Ей приходилось сниматься с турниров или по ходу матчей, потому что тело не справлялось, поэтому я считаю, что ей просто необходимо найти члена команды, который подготовит её тело к полноценному сезону WTA. Сезон требует интенсивных физических нагрузок, но талант никуда не денется, так что дело не в нём. Нужно найти баланс, чтобы она показывала максимум каждый раз, когда выходит на корт, и, к сожалению, пока что это не так.

Возможно, ей придется начать всё сначала, но я уверена, что она сможет и к этому готова. Но она должна собрать команду, которая верит в то, что она делает, и верит в то, что она вернётся в топ-10. Требуется время, чтобы окрепнуть и набрать необходимую форму после нескольких месяцев перерыва, поэтому нельзя торопиться. Возможно, сезон-2023 для неё почти закончен, но она должна использовать его для подготовки к 2024 году и нацелиться на «Большие шлемы» и Олимпиады.

С Эммой всё произошло очень быстро. У неё не было времени на то, чтобы набраться опыта: победить на турнире WTA-250, затем на «пятисотнике», а потом, возможно, на «тысячнике», прежде чем успешно выступить на «Большом шлеме». История Эммы другая: она совершила прорыв на Уимблдоне, а потом неожиданно прошла квалификацию и выиграла US Open, не отдав ни сета, так что было очень сложно осмыслить всё это и начать сначала в 18 лет. Нельзя винить её во всём происходящем, потому что она чемпионка «Большого шлема» и никто не отберёт у неё титул.

У неё впереди ещё столько лет, и если она сможет подготовить своё тело, то не думаю, что она недостаточно сосредоточенна. Конечно, есть рекламные контракты, но у Марии Шараповой их было много, но она была предельно сконцентрированна на протяжении всей карьеры, и Серена Уильямс тоже. У игроков может быть много рекламных контрактов, но они умеют с этим справляться, так что для Эммы это не проблема. У неё не было времени, чтобы психологически и физически подготовиться ко всему, что обрушилось на неё после победы на «Большом шлеме», но это не значит, что она не будет готова. Просто ей потребуется чуть больше времени. Дайте ей время, и всё будет в порядке», — приводит слова Бартоли издание Sky Sports.