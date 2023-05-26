Экс-тренер Шараповой и сестёр Уильямс: без безупречности во всём Федерер не был бы великим

Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, высказался о бывшей первой ракетке мира швейцарце Роджере Федерере.

«Стоит немного поговорить о великом Роджере Федерере. Поэзия в движении, потрясающая техника удара справа, один из лучших ударов слева всех времён, потрясающая подача с точки зрения биомеханики. Он будто ходил по корту, как по яичной скорлупе, плыл по нему. Роджер был быстр, очень быстр. Без безупречности во всём он бы не стал одним из величайших игроков в истории. Люди не ценят теннисистов, которые просто быстро двигаются. Федерер велик, потому что был быстрым и исполнял невероятные удары в одно и то же время», — приводит слова Макки Sportskeeda.