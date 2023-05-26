Мария Тимофеева не смогла пробиться в основу «Ролан Гаррос»

19-летняя российская теннисистка, 128-я ракетка мира Мария Тимофеева не смогла выйти в основу турнира «Ролан Гаррос», проиграв в двух сетах финала квалификации 108-й ракетке мира из США Тейлор Таунсенд. Матч спортсменок завершился со счётом 5:7, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. Мария Тимофеева реализовала три брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки. На счету Тейлор Таунсенд три эйса и шесть реализованных брейк-пойнтов, американка не совершала двойных ошибок в этом матче. Ранее у теннисисток никогда не было личных встреч.

27-летняя представительница США Тейлор Таунсенд сыграет в основной сетке турнира «Ролан Гаррос» восьмой раз в карьере. Её соперница в первом круге будет известна позже.