Мария Тимофеева не смогла пробиться в основу «Ролан Гаррос»
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19-летняя российская теннисистка, 128-я ракетка мира Мария Тимофеева не смогла выйти в основу турнира «Ролан Гаррос», проиграв в двух сетах финала квалификации 108-й ракетке мира из США Тейлор Таунсенд. Матч спортсменок завершился со счётом 5:7, 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 45 минут. Мария Тимофеева реализовала три брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки. На счету Тейлор Таунсенд три эйса и шесть реализованных брейк-пойнтов, американка не совершала двойных ошибок в этом матче. Ранее у теннисисток никогда не было личных встреч.
27-летняя представительница США Тейлор Таунсенд сыграет в основной сетке турнира «Ролан Гаррос» восьмой раз в карьере. Её соперница в первом круге будет известна позже.
Ролан Гаррос — квалификация (ж). Финал
26 мая 2023, пятница. 13:50 МСК
208
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
0 : 2
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108
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
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