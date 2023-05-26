Кафельников: выступления Андреевой показывают, что российский теннис не стоит на месте

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников поделился мнением о профессиональных перспективах 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Пока перспективы рано оценивать. Но сам тот факт, что девочка проходит отборочные и будет выступать с ведущими теннисистками, уже говорит о том, что российский теннис, безусловно, не стоит на месте. Девочки у нас всегда отличались талантами, добиваясь в юном возрасте больших успехов. Естественно, мы очень рады, будем наблюдать, болеть, переживать и смотреть её матчи обязательно», — приводит слова Кафельникова «Газета.Ru».

Напомним, Мирра Андреева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос» вчера, 25 мая, обыграв первую сеяную квалификации представительницу Колумбии Эмилиану Аранго.