Янчук: у Джоковича шансов выиграть «Ролан Гаррос» больше, чем у Рублёва и Хачанова

Заслуженный тренер Российской Федерации по теннису Виктор Янчук прокомментировал расклады второй половины сетки турнира «Ролан Гаррос», в которую входят Новак Джокович, третья ракетка мира из Сербии, и россияне Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, и Карен Хачанов, занимающий 11-ю строчку рейтинга ATP.

«Джокович — это разнообразный и высококвалифицированный игрок с колоссальным опытом. Но неизвестно, в какой форме он будет. По идее у него шансов больше, чем у Рублёва и Хачанова. Но Рублёв, я думаю, даст бой. Сет выиграет точно и заставит его побегать. А там — кто знает, может, и пять сетов будет», — приводит слова Янчука издание «Известия».

Согласно сетке «Ролан Гаррос», Андрей Рублёв может встретиться с Кареном Хачановым в четвёртом круге турнира, а затем кто-то из россиян может сыграть с Новаком Джоковичем в четвертьфинале.