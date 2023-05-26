Янчук: у Джоковича шансов выиграть «Ролан Гаррос» больше, чем у Рублёва и Хачанова

Заслуженный тренер Российской Федерации по теннису Виктор Янчук прокомментировал расклады второй половины сетки турнира «Ролан Гаррос», в которую входят Новак Джокович, третья ракетка мира из Сербии, и россияне Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, и Карен Хачанов, занимающий 11-ю строчку рейтинга ATP.
«Джокович — это разнообразный и высококвалифицированный игрок с колоссальным опытом. Но неизвестно, в какой форме он будет. По идее у него шансов больше, чем у Рублёва и Хачанова. Но Рублёв, я думаю, даст бой. Сет выиграет точно и заставит его побегать. А там — кто знает, может, и пять сетов будет», — приводит слова Янчука издание «Известия».
Согласно сетке «Ролан Гаррос», Андрей Рублёв может встретиться с Кареном Хачановым в четвёртом круге турнира, а затем кто-то из россиян может сыграть с Новаком Джоковичем в четвертьфинале.
- 26 мая 2023
-
16:08
-
16:01
-
15:51
-
15:38
-
15:26
-
15:18
-
15:05
-
14:32
-
14:08
-
13:41
-
12:45
-
12:31
-
12:06
-
11:22
-
11:04
-
10:19
-
09:56
-
09:38
-
09:25
-
00:31
-
00:05
- 25 мая 2023
-
23:32
-
23:05
-
22:46
-
22:33
-
22:30
-
22:19
-
22:03
-
21:45
-
21:25
-
21:11
-
20:52
-
20:31
-
19:45
-
19:33