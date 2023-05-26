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«Если она меня ненавидит, ладно». Соболенко — об отказе Костюк жать руку на «Ролан Гаррос»

«Если она меня ненавидит, ладно». Соболенко — об отказе Костюк жать руку на «Ролан Гаррос»
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о решении украинки Марты Костюк не жать руку российским и белорусским спортсменкам на «Ролан Гаррос».

«Если она меня ненавидит, ладно. Я ничего не могу с этим поделать. Будут люди, которые меня любят, будут и те, кто ненавидит. Если она меня ненавидит, я не чувствую к ней ничего подобного. Если бы я могла, я бы остановила происходящее. А насчёт отказа от рукопожатий, я вроде как понимаю украинских теннисисток. В то же время я чувствую, что спорт должен быть вне политики. Мы просто спортсмены. Если им не хочется жать мне руку, пусть будет так», — приводит слова Соболенко AFP.

Напомним, Соболенко сыграет с Костюк в матче первого круга грунтового турнира «Ролан Гаррос».

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