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Юлия Грабер стала первой финалисткой турнира WTA-250 в Рабате

Юлия Грабер стала первой финалисткой турнира WTA-250 в Рабате
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Австрийская теннисистка, 74-я ракетка мира Юлия Грабер стала первой финалисткой турнира WTA-250, проходящего в Рабате (Марокко). Теннисистка в трёх сетах обыграла 195-ю ракетку мира из Аргентины Хулию Риеру. Матч полуфинала завершился со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (8:6).

Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 19 минут. Юлия Грабер реализовала пять брейк-пойнтов из десяти, не выполнила ни одного эйса и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету Хулии Риеры четыре реализованных брейк-пойнта из десяти, один эйс и пять двойных ошибок.

Юлия Грабер впервые вышла в финал уровня WTA. В нём она встретится с победительницей полуфинального матча между 102-й ракеткой мира из Италии Лючией Бронцетти и 35-й ракеткой мира из США Слоан Стивенс.

Рабат. 1/2 финала
26 мая 2023, пятница. 14:10 МСК
Юлия Грабер
74
Австрия
Юлия Грабер
Ю. Грабер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 8
1 		6 6 6
         
Хулия Риера
195
Аргентина
Хулия Риера
Х. Риера
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