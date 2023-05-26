Юлия Грабер стала первой финалисткой турнира WTA-250 в Рабате

Австрийская теннисистка, 74-я ракетка мира Юлия Грабер стала первой финалисткой турнира WTA-250, проходящего в Рабате (Марокко). Теннисистка в трёх сетах обыграла 195-ю ракетку мира из Аргентины Хулию Риеру. Матч полуфинала завершился со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (8:6).

Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 19 минут. Юлия Грабер реализовала пять брейк-пойнтов из десяти, не выполнила ни одного эйса и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету Хулии Риеры четыре реализованных брейк-пойнта из десяти, один эйс и пять двойных ошибок.

Юлия Грабер впервые вышла в финал уровня WTA. В нём она встретится с победительницей полуфинального матча между 102-й ракеткой мира из Италии Лючией Бронцетти и 35-й ракеткой мира из США Слоан Стивенс.