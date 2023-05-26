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Соболенко: когда я думаю об очках и рейтинге, играю не лучшим образом

Соболенко: когда я думаю об очках и рейтинге, играю не лучшим образом
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Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о возможности выйти на первую строчку мирового рейтинга по итогам «Ролан Гаррос».

«Не сосредотачиваюсь на этом. Потому что каждый раз, когда я сосредотачиваюсь на чём-то подобном, например, на очках, рейтинге, результатах, я играю не лучшим образом. Поэтому пытаюсь сосредоточиться на себе, на своей игре и убедиться, что мне удастся продемонстрировать лучший теннис. Посмотрим, что произойдёт через пару недель», — приводит слова Соболенко официальный сайт «Ролан Гаррос».

В матче первого круга соревнования Соболенко встретится с украинкой Мартой Костюк. На первой строчке рейтинга WTA находится представительница Польши Ига Свёнтек.

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