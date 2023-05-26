Стефанос Циципас поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос»

Греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что хочет играть на предстоящем «Ролан Гаррос» с тем же настроем, что и на турнире 2021 года.
«Для меня это были замечательные две недели тенниса, и я помню, как действовал, помню, что лучше всего сработало для меня за те две недели в Париже. Мои возможности грандиозны, и я это чувствую. Мне просто нужно провести несколько хороших первых матчей, чтобы продолжать верить, что я действительно могу что-то сделать в этом году», — приводит слова Циципаса Reuters.
На «Ролан Гаррос» 2021 года Циципас дошёл до финала. В решающем матче Стефанос уступил представителю Сербии Новаку Джоковичу со счётом 2:3 (7:6, 6:2, 3:6, 2:6, 4:6). Соперником Циципаса в первом круге предстоящего турнира станет чех Иржи Весёлы.
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