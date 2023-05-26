Стефанос Циципас объяснил, почему расстался с тренером Марком Филиппуссисом

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал расставание с австралийским тренером Марком Филиппуссисом.

«Всегда нелегко, когда на площадке два тренера. Я знаю, что они готовы помочь и сделать всё, что в их силах. Но иногда может нарушаться стабильность, когда два тренера обмениваются мнениями. Я нахожусь на этапе своей карьеры, когда мне нужен один наставник, который может предоставить всю информацию, весь анализ, всё, что мне нужно. Хочу улучшить свою игру.

Решение расстаться было обоюдным. У меня были недели, когда я чувствовал, что это должно произойти, и я ни о чём не жалею. Люблю Марка. Он удивительный человек, и мы до сих пор очень часто поддерживаем с ним связь», — приводит слова Циципаса Reuters.

Главный тренером Циципаса является его отец, Апостолос.